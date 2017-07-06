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В Орле определили лучших газодымозащитников

Профессиональные состязания газодымозащитников завершились. В этом году условия соревнований изменились.

Как известно из учебников ОБЖ, дым, а вовсе не огонь, является главным поражающим фактором пожара. Работа в непригодной для дыхания среде - не только самый важный, но и самый сложный труд в ремесле огнеборца.
Александр Гревцев, командир отделения ПСЧ-1: «Самое трудное – это найти очаг, сориентироваться в пространстве, в помещении, найти пострадавшего. Бывает еще сложность, когда люди в теле, большая масса, трудно нести. Необходимо следить за давлением в баллоне и за товарищами, которые идут рядом».
Газодымозащита – отдельная профессиональная специализация. Ее тренируют в специальных дымокамерах. С недавних пор настоящий дым участникам соревнований не грозит, его имитирует специальный аэрозоль. Зато прочие факторы задымленного помещения налицо: темнота, высокая температура, неожиданные препятствия и какофония шумов. Плюс к этому - физическая нагрузка и вес снаряжения.
 
Лучшее звено ГДЗС определяли среди команд пожарно-спасательных частей городов Орла, Ливен и Мценска и села Спасского-Лутовиново Мценского района и поселка Знаменки Орловского района. Основные цели и задачи данных соревнований – отработка практических навыков и умений личного состава.
 
На этот раз условия состязаний существенно поменялись. Так, например, манекен пострадавшего весом в 70 кило теперь нужно не подобрать по дороге, а пронести через всю дымокамеру. Впервые за историю состязаний к программе соревнований добавился новый элемент: спасение еще одного пострадавшего с высоты третьего этажа. И все это в дыхательных аппаратах.
 
Штурмовой подъем по ручной лестнице с пожарным стволом в руках уже напоминает номер эквилибриста. Но самый сложный момент - когда пожарный, взяв манекен ребенка, должен отстегнуть страховку, практически ни за что при этом не держась. Пока выполняются нормативы, строгие судьи фиксируют ошибки. Поскольку болельщиков на состязаниях нет, друг за друга поддерживают сами члены команд.
 
Золото состязаний досталось звену специализированной пожарно-спасательной части, второе и третье место взяли ПСЧ-8 и ПСЧ-5 соответственно.
 





Иван Суверин
6 июля 2017 года

 


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