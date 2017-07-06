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Сегодня на Орловщину прибыла делегация из Республики Вьетнам

Гости познакомилась с опорным вузом региона.

«Это не просто университет, это целый город!». Именно так отозвались вьетнамские гости об орловском госуниверситете имени Тургенева. В главном корпусе состоялась встреча с руководством университета, профессорско-преподавательским составом и студентами. 
 
Ректор опорного вуза Ольга Пилипенко поблагодарила представителей делегации за особое внимание к Орловскому государственному университету имени И. С. Тургенева.
Ольга Пилипенко: «Сегодня в вузе получают высшее образование 9 вьетнамских студентов, несколько лет назад их было в десять раз больше. Мы готовы выстроить более эффективное взаимодействие, преподавать русский язык гражданам Вьетнама, помогать им в получении профессии».
Май Хунг Зунг, председатель Народного комитета провинции Биньзыонг Социалистической республики Вьетнам: «Мы готовы направить сюда большое количество студентов из нашей провинции, чтобы вы смогли подготовить для нас высококвалифицированных специалистов, которые впоследствии смогут обеспечить рост нашей экономики, и в этом будет так же заслуга и вашего университета».
Вьетнамские гости  также посетили художественно-графический факультет, где для них была организована выставка студенческих работ.



Оксана Гранн
6 июля 2017 года

 


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