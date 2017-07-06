В Заводском и Северном районах Орла идет демонтаж незаконно построенных гаражей

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четверг
6.07.2017
20:15:05
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В Заводском и Северном районах Орла идет демонтаж незаконно построенных гаражейВ ближайшее время планируют снести семь объектов в районе дома №151 по Московскому шоссе, пять — у дома №69 по ул. Планерной и один по адресу ул. Чечневой, 1.
При сносе будут присутствовать представители полиции, потому что гаражи вскрываются, имущество описывается и передается на хранение. Сам гараж транспортируется по адресу: Новосильское шоссе, 18. В течение нескольких месяцев владельцы могут забрать их. Если этого не произойдет, имущество передадут в муниципальную собственность.
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