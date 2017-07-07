В этом году начинающие орловские фермеры получат более 25 млн рублей господдержки

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пятница
7.07.2017
11:52:03
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В этом году начинающие орловские фермеры получат более 25 млн рублей господдержкиПо итогам проведенных конкурсов 13 фермеров уже получили 21 млн рублей.
Основное направление использования грантов – растениеводство. Ассигнования, предусмотренные семейным животноводческим фермам, составят свыше 12 млн рублей. Еще 10 млн направят на укрепление материальной базы.
Итоги конкурса на получение гранта подведут в августе.
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