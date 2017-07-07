К октябрю этого года в Мценске отремонтируют 14 объектов

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пятница
7.07.2017
11:52:07
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К октябрю этого года в Мценске отремонтируют 14 объектовЧто войдет в программу - горожане решали сами.
В этом году в Мценске отремонтируют 11 дворов, одну общественную территорию, тротуар на улице Машиностроителей и сквер «Вечный огонь». Компании-подрядчики по благоустройству территорий уже определены. До конца октября работа должна быть завершена.
Контролировать реализацию проекта будут члены общественной комиссии, в которую входят местные жители. А в администрации Мценска уже идет разработка новой программы формирования современной городской среды на 2018-22 годы.
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