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К октябрю этого года в Мценске отремонтируют 14 объектов

В этом году в Мценске отремонтируют 11 дворов, одну общественную территорию, тротуар на улице Машиностроителей и сквер «Вечный огонь». Компании-подрядчики по благоустройству территорий уже определены. До конца октября работа должна быть завершена.

Контролировать реализацию проекта будут члены общественной комиссии, в которую входят местные жители. А в администрации Мценска уже идет разработка новой программы формирования современной городской среды на 2018-22 годы.

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