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четверг
6.07.2017
20:15:03
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Село с частичными удобствами. Без дороги, зато с канализацией в подвале.
- Не университет, а целый город! Делегацию из Вьетнама поразил Орловский государственный университет.
- Ремонт с продолжением… Прокуратура нашла нарушения в реконструкции орловских театров.
- Фанфары победителям. Где пройдет следующий слет ученических бригад?
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