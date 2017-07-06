Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Село с частичными удобствами. Без дороги, зато с канализацией в подвале. - Не университет, а целый город! Делегацию из Вьетнама поразил Орловский государственный университет. - Ремонт с продолжением… Прокуратура нашла нарушения в реконструкции орловских театров. - Фанфары победителям. Где пройдет следующий слет ученических бригад?





Вести-Орёл

6 июля 2017 года







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