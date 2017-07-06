Новости версия для печати Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Орловской области Вадимом Потомским Встреча состоялась в резиденции Президента России в Ново-Огарёво. Вадим Потомский информировал Президента о социально-экономической ситуации в Орловской области. Отдельно обсуждались обращения жителей региона, поступившие главе государства в ходе «Прямой линии».



Стенограмма разговора опубликована на сайте Президента России. В.Путин: Вадим Владимирович, мы поговорим по всему спектру вопросов, проблем, как обычно, о социально-экономическом положении. Но начать я хотел бы с другого. Вы, наверное, видели, хотя бы частично, «Прямую линию». В.Потомский: Конечно. В.Путин: По моему поручению Администрация сейчас занимается тем, что анализирует поступившие вопросы граждан порегионально, по областям, по субъектам Федерации. Хочу, чтобы это была системная работа, которая охватила бы практически всю территорию страны. Мы с Вами понимаем, что в течение нескольких часов ответить на все вопросы невозможно, но работа по информации, которая от граждан поступает, продолжается. Я бы хотел, чтобы Вы увидели, услышали, как люди, проживающие в Орле, в Орловской области, чувствуют себя, какие вопросы их волнуют, на что они обращают внимание. Вы это почитаете, я Вам передам потом. По поводу рабочих мест есть вопросы, при увольнении не производят никаких выплат, аварийное жильё, отсутствие лекарственных препаратов как для федеральных, так и для региональных льготников, проблемы в ЖКХ, тарифы ЖКХ повышают на 15 процентов, вопросы по поводу воды и водоотведения. Честно говоря, меня немного даже озадачила информация по поводу отсутствия бесплатных учебников в школах. По закону обязаны предоставить бесплатно. Что люди пишут: «Отсутствуют учебники как для первоклассников, так и для учеников старших классов». Вот одно из обращений: «Выдали список учебников, которые необходимо купить, – 17 наименований. Каждый учебник, как правило, стоит от 800 до 1000 рублей, то есть мне надо будет заплатить 15–17 тысяч». Странно, да? Дороги, естественно. И другие некоторые проблемы, в том числе, кстати, и полигоны для мусора. Здесь и обобщённый материал, и конкретные вопросы. Я Вас прошу это всё проработать. Мы так будем делать практически с каждым регионом России, а потом подведём итоги и проведём соответствующее совещание. Хорошо? В.Потомский: Да, конечно. Огромное спасибо за «Прямую линию», потому что на самом деле теми вопросами, которые поднимают граждане, в большинстве случаев мы занимаемся. По ситуации, по которой до Вас дозвонились, по лекарственному обеспечению я доложу подетально: по лекарственному обеспечению этой женщины, в целом по проблематике, которая сложилась по лекарственным препаратам для федеральных и региональных льготников. Что касается ветхого и аварийного жилья, у нас эта программа идёт. По тем домам, которые были выявлены по переселению из аварийного жилья до 1 января 2012 года, мы в этом году программу заканчиваем. Но наступает новая программа, и понятно, что у людей есть желание как можно быстрее получить это новое жильё. Сегодня есть некий спад по строительному рынку, но это не говорит о том, что мы этим вопросом не занимаемся. Мы детально, досконально изучим всю эту ситуацию и подойдём к этим вопросам более фундаментально, ответим на все поставленные вопросы. В.Путин: Хорошо. В.Потомский: Что касается учебников, здесь есть такая проблема, мы её частично решаем, потому что ранее это не было заложено в бюджет. Сегодня мы эту программу тоже выполняем. В.Путин: Надо это сделать. В.Потомский: Конечно, сделаем. Это наша обязанность. В.Путин: Это требование закона. В общем, я Вам всё передаю. Потом к этому вернёмся. В.Потомский: Есть. В.Путин: Что у вас по ситуации в целом? Как Вы её оцениваете? В.Потомский: Хотел бы в целом доложить о ситуации. В прошлом году прошло 450-летие города Орла. Постановление [об утверждении государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)»] было подписано Вами в 2011 году. В ходе реализации этой программы более 30 объектов было построено и реконструировано в городе Орле. Здесь представлены некоторые слайды. Построена набережная. В.Путин: И по одной, и по другой реке? В.Потомский: По Оке. В.Путин: А по Орлику? В.Потомский: Пока по программе в таком объёме не могли бы сделать, потому что, если смотреть по финансированию, – 339 миллионов на программу выходило. Нужно было сделать достаточно большую протяжённость. Но, думаю, в дальнейшем, с годами мы эту программу будем выполнять дальше. Были такие объекты, которые требовали особого к себе отношения: Музей писателей-орловцев. Вы знаете, что Орёл – писательский край, мы привели его в порядок. Благодаря Вашей поддержке построено достаточное количество приличных детских садов, школ. В нашем субъекте не существует очереди от 3 до 7 лет. Мы с этой программой справились полностью и в те сроки, которые были обозначены в майских указах Президента. Школы современные сегодня строим. Есть школы, которые реконструированы. Люди просили, чтобы они были увеличены, модернизированы. Это школа № 27, которая тоже входила в список объектов 450-летия. И мы это сделали. У нас одна из лучших хореографических школ, я считаю, не только в Центральной России, но и в Российской Федерации. Прекрасный профессорско-преподавательский состав, который с нашими детишками занимается, и достижения наших детей высокие. Ездим по разным субъектам – выступать не стыдно, потому что очень здорово у ребят это всё получается.





Один из основных, важных объектов – станция обезжелезивания, она единственная в своём роде в таком исполнении, делали с коллегами из Белоруссии, применено их оборудование, никакой химии нет. Дело в том, что у нас переизбыток железа в воде. У нас нет водозабора, как на Неве, у нас в основном скважины, поэтому большое количество железа. Станция обезжелезивания позволила максимально удалить излишнее количество железа, и теперь в систему водоснабжения поступает более подготовленная вода.





Орловское Информбюро

6 июля 2017 года







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