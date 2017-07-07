Новости версия для печати Орловская область приняла участие в Межрегиональной конференции «Развитие единой системы оценки качества образования - опыт и перспективы» Конференция, организованная Рособрнадзором, начала свою работу 4 июля.



Участники обсудили результаты национальных исследований качества образования, опыт и перспективы организации и проведения всероссийских проверочных работ, разработку и апробацию модели уровневой оценки компетенций учителей русского языка и математики в рамках создания новой модели аттестации педагогов, ряд других вопросов.



Как отметила министр образования и науки РФ Ольга Васильева, в 2017 году единый государственный экзамен прошел максимально объективно. Она предложила новую модель контрольной деятельности – уделить особое внимание тем школам, где отмечены низкие результаты.



Также на конференции речь шла об эффективности работы институтов повышения квалификации педагогов.





Татьяна Курбатова

7 июля 2017 года







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