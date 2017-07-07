Новости версия для печати Со следующего учебного года девятиклассники будут сдавать устное собеседование по русскому языку Это собеседование позволит получить допуск к сдаче Государственной итоговой аттестации.



Со следующего учебного года девятиклассники будут сдавать устное собеседование по русскому языку. Об этом сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева на заседании комиссии по образованию и науке Государственной думы. Она добавила, что в этом году ЕГЭ прошел "достаточно спокойно", и средний балл, набранный подростками, был таким же, как и годом ранее.





Татьяна Курбатова

7 июля 2017 года







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