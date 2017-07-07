Новости версия для печати Оперная певица Любовь Казарновская споёт для орловцев Ее очаровательное сопрано будет звучать в Спасском-Лутовиново в эти выходные.



8 и 9 июля в родовом имении Тургенева пройдет фестиваль классической музыки. В субботу с сольной программой «О, моя бессмертная лира» выступит Любовь Казарновская. В воскресенье фестиваль продолжится программой «Чарующие звуки в Салонах Тургенева-Виардо» в исполнении солистов Международной академии Любови Казарновской «Голос и скрипка».





Мария Семак

7 июля 2017 года







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