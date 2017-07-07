В Орле сократилось количество «брошенных» домов

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пятница
7.07.2017
11:51:57
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В Орле сократилось количество «брошенных» домовКак сообщает сайт городской администрации, собственники помещений 79 «брошенных» домов оформляют договоры обслуживания с выбранными управляющими организациями.
В администрации города Орла имеется информация о 212 многоквартирных домах, с которыми управляющие компании не продлили договоры обслуживания. В Советском районе насчитывалось 24 дома, в Железнодорожном — 48, в Северном — 16, в Заводском — 124 многоквартирных дома.
В домах, где есть муниципальная собственность, представители территориальных управлений городской администрации инициировали общие собрания собственников помещений по выбору способа управления (непосредственный способ управления, управляющая организация, ТСЖ).
В домах, в которых нет муниципальной собственности, собрания инициированы активными жителями.
По итогам проделанной работы собственники помещений 79 домов оформляют договоры с УК. Для обслуживания домов были выбраны управляющие организации «Вавилон», «Перспектива», МУП «ЖРЭП» (з) и др.
Непосредственное управление выбрали собственники 33 домов. Таким образом, 112 домов вышли из категории «брошенных».
Судьбу остальных домов решит заочное голосование.
Собственники помещений 43 домов отказались принимать решение о выборе способа управления. По этим домам администрацией города будут проведены конкурсы по отбору управляющей организации.
Если конкурс, в связи с отсутствием претендентов, будет признан не состоявшимся, администрация города Орла заключит прямые договоры на управление этих домов.
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