Новости версия для печати Накануне поздно вечером в Мценском районе случилось ДТП со смертельным исходом Под колесами погиб пешеход.



Личность потерпевшего, пожилого мужчины, до сих пор устанавливается. Смертельные травмы он получил в результате наезда автомобиля, вероятнее всего, грузовика. Более точных сведений у полицейских пока нет.



Водитель, совершивший ДТП, а также его транспортное средство объявлены в розыск. На месте происшествия осталось немало фрагментов, обломков и осколков. Этих улик, говорят в органах следствия, достаточно, чтобы идентифицировать сбившую пешехода машину.



Всех, кто располагает какими-либо подробностями случившегося, просят сообщить их на пульт 02 либо телефон доверия УМВД 41-38-56.





Иван Суверин

7 июля 2017 года







На главную страницу





