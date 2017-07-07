Накануне поздно вечером в Мценском районе случилось ДТП со смертельным исходом

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пятница
7.07.2017
11:52:09
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Накануне поздно вечером в Мценском районе случилось ДТП со смертельным исходомПод колесами погиб пешеход.
Личность потерпевшего, пожилого мужчины, до сих пор устанавливается. Смертельные травмы он получил в результате наезда автомобиля, вероятнее всего, грузовика. Более точных сведений у полицейских пока нет.
Водитель, совершивший ДТП, а также его транспортное средство объявлены в розыск. На месте происшествия осталось немало фрагментов, обломков и осколков. Этих улик, говорят в органах следствия, достаточно, чтобы идентифицировать сбившую пешехода машину.
Всех, кто располагает какими-либо подробностями случившегося, просят сообщить их на пульт 02 либо телефон доверия УМВД 41-38-56.
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