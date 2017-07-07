Новости версия для печати Вадим Потомский пожелал орловскому легкоатлету Илье Аксёнову победы на Сурдлимпийских играх Встреча губернатора со спортсменом прошла сегодня утром в стенах областной администрации.



Сейчас Илья активно тренируется. До вторых летних Сурдлимпийских игр осталось меньше двух недель. Они пройдёт в турецком городе Самсун. Илья Аксёнов будет выступать сразу в 3 дисциплинах - бег на 100 и 200 м, а также эстафет 4 по 100. Именно в этих дисциплинах Илья наиболее силён. Доказано орловским легкоатлетом это было ещё на Чемпионате России в национальном турнире среди спортсменов с ограничениями слуха, где своим успешным выступлением Илья Аксёнов и получил право защищать честь страны на мировой арене. Вадим Потомский отметил, что весь регион надеется на победу именитого орловского легкоатлета.





Антон Киселёв

7 июля 2017 года







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