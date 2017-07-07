Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Сегодня был подписан меморандум о сотрудничестве между Орловщиной и вьетнамской провинцией Биньзыонг. - Наказуемая беспечность. В «фокусе внимания» ГИБДД сегодня – ремни безопасности. - Орловские сады как пример удачного импортозамещения. В институте селекции плодовых культур прошла международная конференция. - К спасению – готов! Орловские подростки отрабатывают навыки и готовятся к зональным состязаниям на воде.

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Вести-Орёл

7 июля 2017 года







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