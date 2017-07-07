Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
7.07.2017
19:39:10
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Члены делегации из Социалистической Республики Вьетнам с губернатором Орловской области Вадимом Потомским обсудили потенциальные сферы взаимодействия

Между Правительством Орловской области и Народным комитетом провинции Биньзыонг подписан Меморандум о сотрудничестве.

Встреча началась в кабинете главы региона, где стороны узнали о намерениях друг друга. Гости из Вьетнама поделились впечатлениями от орловских вузов и рассказали, что им также интересны такие сферы экономики, как сельское хозяйство, лёгкая и тяжёлая промышленность, а также импорт и экспорт товаров, произведённых в обоих регионах. 
 
Затем началось пленарное заседание, где иностранная делегация подробнее узнала о потенциале Орловской области. Там же главы - Вадим Потомский и Май Хунг Зунг подписали меморандум о сотрудничестве регионов.
Май Хунг Зунг, заместитель председателя Народного комитета провинции Биньзыонг Социалистической Республики Вьетнам: «Я уверен, что оба наших региона будут полноценно исполнять условия меморандума и активно взаимодействовать в таких отраслях, как промышленность, наука и сельское хозяйство. Ведь мы можем помочь друг другу, активное взаимодействие в этих отраслях будет способствовать развитию как Орловской области, так и провинции Биньзыонг».﻿
Вадим Потомский: «Я очень надеюсь на то, что молодежь Вьетнама и сейчас и в будущем будет учиться в наших высших учебных заведениях».
С промышленными достижениями орловских предприятий гости из Вьетнама уже сегодня познакомятся ещё ближе. В рамках визита делегация посетит завод «Протон», выпускающий оптоэлектронную технику. 



Антон Киселёв
7 июля 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта