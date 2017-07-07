Новости версия для печати Члены делегации из Социалистической Республики Вьетнам с губернатором Орловской области Вадимом Потомским обсудили потенциальные сферы взаимодействия Между Правительством Орловской области и Народным комитетом провинции Биньзыонг подписан Меморандум о сотрудничестве.



Встреча началась в кабинете главы региона, где стороны узнали о намерениях друг друга. Гости из Вьетнама поделились впечатлениями от орловских вузов и рассказали, что им также интересны такие сферы экономики, как сельское хозяйство, лёгкая и тяжёлая промышленность, а также импорт и экспорт товаров, произведённых в обоих регионах. Затем началось пленарное заседание, где иностранная делегация подробнее узнала о потенциале Орловской области. Там же главы - Вадим Потомский и Май Хунг Зунг подписали меморандум о сотрудничестве регионов. Май Хунг Зунг, заместитель председателя Народного комитета провинции Биньзыонг Социалистической Республики Вьетнам: «Я уверен, что оба наших региона будут полноценно исполнять условия меморандума и активно взаимодействовать в таких отраслях, как промышленность, наука и сельское хозяйство. Ведь мы можем помочь друг другу, активное взаимодействие в этих отраслях будет способствовать развитию как Орловской области, так и провинции Биньзыонг».﻿ Вадим Потомский: «Я очень надеюсь на то, что молодежь Вьетнама и сейчас и в будущем будет учиться в наших высших учебных заведениях».

С промышленными достижениями орловских предприятий гости из Вьетнама уже сегодня познакомятся ещё ближе. В рамках визита делегация посетит завод «Протон», выпускающий оптоэлектронную технику.





Антон Киселёв

7 июля 2017 года







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