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Яблочко от яблони

Проблемы развития садоводства обсудили участники Международной научно-практической конференции, которая прошла во Всероссийском научно-исследовательском институте селекции плодовых культур. В конференции приняли участие представители большинства регионов Европейской части России от Архангельска до Северного Кавказа, Сибири, а также ученые из республики Беларусь и Латвии.

Развитие садоводства, увеличение производства плодов – одно из приоритетных направлений имортозамещения в аграрном производстве. Благодаря государственной поддержке во многих регионах России в последние годы идет активная закладка новых садов. Проблемы, которые при этом возникают, связаны с подбором сортов, выбором технологий, которые обеспечивают максимальную отдачу от капитальных вложений на закладку многолетних насаждений. Нужны сады интенсивного типа. Ошибки при этом обходятся дорого. На закладку 1 гектара сада требуется от 1 до 3 миллионов рублей. Поэтому без науки не обойтись.
Сергей Князев, директор Всероссийского НИИ селекции плдовых культур: «Какие сорта сажать? Как сажать сады? На каких подвоях, в каких схемах? Это очень важные вопросы в современном садоводстве. Необходимо определиться и с продуктами хранения, с переработкой. Потому, что мало вырастить урожай, его надо сохранить».
Наш институт известен своими сортами. В первую очередь, это сорта яблони, выведенные под руководством академика Евгения Николаевича Седова. Многие из них отличаются не только урожайностью, высоким качеством и лежкостью плодов, но и устойчивостью к болезням.
Александр Симаков, главный агроном-садовод (Калужская область): «У нас чуть больше 600 га яблоневых садов, из них 280 га молодых насаждений. 80% сортов, которые у нас выращиваются, как раз орловской селекции». 
Выращиваются сорта орловской селекции не только в нашеи и соседних регионах, но даже в Арахангельской области - в приарктической зоне. Конечно же, только летние сорта.
Геннадий Иванов, г. Новодвинск Архангельской области: «Яблони селекции Евгения Николаевича Седова отлично переносят климатические условия приарктического региона, зимостойкие, не поражаются паршой».
Участники семинара познакомились с работой института по созданию колоновидных сортов яблони, слаборослых сортов груши, новых сортов вишни, черешни, смородины, разработкой сортовых технологий выращивания плодовых и ягодных культур. Эти исследования востребованы. В некоторых регионах сады сажают на сотнях и даже тысячах гектаров. Ученые помогают с разработкой проектов закладки садов. А что же наша область? Ведь садов у нас почти не осталось.
Ирина Гуринович, и.о. начальника областного управления по развитию технологий в растениеводстве и животноводстве: «У нас садов всего 6500 га по области, из них плодоносящих - 1600 га. Честно признать, из общего количества садов более 2 тысяч садов это старовозрастные сады, которые нуждаются в раскорчевке, рекультивации. Мы смогли выделить просто беспрецендентные за последние годы денежные средства, почти 17 миллионов рублей. Это только из федерального бюджета, и 5%, соответственно, сумма будет около миллиона рублей, это областного бюджета». 
Это в 10 раз больше, чем было в 2016 году. Благодаря господдержке в области планируется посадить в этом году не менее 100 гектаров садов.





Владислав Кузнецов
7 июля 2017 года

 


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