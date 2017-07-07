Новости версия для печати Сегодня орловская Госавтоинспекция проводит рейд по выявлению водителей, пренебрегающих ремнями безопасности На пресечение таких нарушений сегодня ориентированы все дежурные экипажи ГИБДД. К ответственности привлекают как водителей легкового автотранспорта, так и шоферов автобусов и грузовиков.



Инспекторы говорят: игнорируя требования безопасности, водители нередко наносят вред себе и своим пассажирам. Светлана Ветрова, старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД по г. Орлу: «Согласно анализу аварийности на территории Орловской области установлено, что участники ДТП получают телесные повреждения в большей степени потому, что в момент аварии не были пристегнуты ремнями безопасности. Госавтоинспекция напоминает: согласно законодательству, водитель механического транспортного средства обязан при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями. На сегодняшний день к ответственности уже привлечено более тысячи нарушителей». Согласно административному кодексу, нарушителям грозит штраф в размере тысячи рублей. Впрочем, в Госавтоинспекции отмечают: сознательных водителей год от года становится больше, ремни безопасности используют до 90% автомобилистов.





Иван Суверин

7 июля 2017 года







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