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В минувшие сутки на дорогах Орловской области произошло 30 аварий

Четыре человека получили телесные повреждения, один – скончался.

Как рассказала инспектор группы пропаганды батальона ГИБДД по Орловской области, капитан полиции Татьяна Дубровская, 6 июля в 17 часов 25 минут водитель, управлял автомобилем «ВАЗ-2114», двигался по автодороге Покровское-Верховье в направлении Верховья. В районе 7 км водитель, выполняя объезд дефекта дорожного покрытия, не справился с управлением, в результате чего допустил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был доставлен в Покровскую ЦРБ. Также телесные повреждения получила его пассажирка. Женщина была госпитализирована.  
 
6 июля в 22 часа 12 минут неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве, двигаясь со стороны Орла в направлении – Москва, допустил наезд на неустановленного пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому перекрестку неравнозначных дорог. Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП. Неустановленный водитель с места ДТП скрылся. В данный момент ведётся розыск водителя.
 
6 июля в 23:05 минут водитель, управлял автомобилем «Опель».  Двигался по автодороге М-2 «Крым» по направлению к Курску. В районе 406 км не справился с управлением, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Киа». В результате ДТП пассажирка автомобиля «Киа», женщина получила телесные повреждения.
 
Сегодня внимание инспекторов ГИБДД будет направлено на  водителей, которые управляют автомобилем, не пристегнувшись ремнём безопасности.
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области.
 



Татьяна Курбатова
7 июля 2017 года

 


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