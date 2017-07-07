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28 супружеских пар Орловской области наградили медалью «За любовь и верность»

Можно сказать, это золотой фонд семейного счастья. 28 супружеских пар пронесли любовь и верность друг другу через годы, как великую ценность.

Поздравили семейные пары и.о. заместителя председателя правительства Орловской области по социальной политике Андрей Усиков и первый заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин.

Андрей Усиков, и.о. зам. председателя правительства Орловской области по социальной политике: «Хорошо известно, что во многом именно от крепких семей зависит мощь и сила любого государства. Орловщина сильна своими семейными традициями».

За крепость семейных устоев, основанных на взаимной любви и преданности, благополучии, полученном совместным трудом, за воспитание детей на благо общества и в связи с празднованием Дня семьи, любви и верности семейные пары были награждены медалью за любовь и верность.