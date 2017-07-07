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В Орле прошли легкоатлетические соревнования

Забеги были на самые разные дистанции - от спринтерских на 100 метров до полуторатысячных. Для одних это первые серьезные старты, для других - подготовка к еще более ответственным забегам. Уже 14 июля в подмосковном Ерино пройдет Кубок России, а далее Чемпионат страны в Жуковском - туда и поедут лучшие.



Буквально на днях в Калуге на Первенстве России среди юниоров сборная команда Орловской области в общем зачете заняла 3-е место.



На орловских легкоатлетических соревнованиях вне конкурсной программы выступили спортсмены из Тульской и Брянской областей - пятьдесят спортсменов приехали из соседних регионов.



Помимо беговых дисциплин, серьезная конкуренция была и в состязаниях по прыжкам в длину, метании копья и толкании ядра.