Новости версия для печати Съёмочная группа ГТРК «Орел» нашла самую разбитую дорогу Орловщины Находится она в Колпнянском районе и соединяет райцентр с селом Дровосечное. С момента постройки в 80-х эту дорогу ни разу не ремонтировали, и терпение местных жителей дошло до точки кипения.



Даже самый высокий клиренс не поможет на этой дороге. Лавировать между ям здесь сложно даже везде проходимым грузовикам. А легковым авто скорость выше 25 км/час категорически противопоказана. И тем не менее, дорога от Колпны до Дровосечного не пустует практически никогда, потому что это единственный связующий путь села и райцентра. Больше 25 лет в Дровосечном работает артель «Заря». Это 10 тысяч тонн сахарной свеклы, 15 тысяч тонн зерна и 1,5 тысячи тонн молока в год. Налоги, которые платит предприятие, исчисляются миллионами. Но никакие показатели решить дорожный вопрос тоже не помогают. Валерий Сергеев, председатель СПК «Заря»: «Дороги в Курской области – отличные. А у нас даже от народа совестно. Мы ж не хуже их работаем, наши показатели лучше. Но отношение к нам хуже». Александр Воронцов, житель с. Дровосечное: «Сезон начинается - зерноуборка, отправка зерна, если поехать по дороге – видно, что зерно рассыпано». Старожили Дровосечного помнят ещё, когда строили эту дорогу. Это было 30 лет назад. С тех пор ни капитального ремонта, даже содержания дороги толком не было. А ведь в этой дороге нуждаются почти 800 человек – столько в селе сегодня жителей. Такси в село заказать можно с трудом – отказываются приезжать. О скорой помощи и пожарной, жалуются сельчане, и говорить не приходится. Из Колпны по этой дороге они будут ехать около часа. Местные власти заверили, что ничего не могут изменить – это дорога регионального значения. Акты, в которых говорится о плохом состоянии трассы, они ежегодно отправляют и в «Орёлгосзаказчик», и в «Дорожную службу». Ирина Шигабутдинова, первый заместитель главы администрации Колпнянского района: «Ответ всегда один – из-за недостатка средств ремонт не будет проводиться в текущем году, а планируется лишь в рамках содержания дороги». За счёт своего бюджета местные власти тоже не могут отремонтировать эту дорогу – их тогда обвинят в нецелевом использовании бюджетных средств. И в подобной ситуации сегодня в Орловской области оказались почти 4 тысячи километров сельских дорог. Их ремонт – дело «Орёлгосзаказчика». Там признаются, что средств на всё не хватает. Юрий Иванов, заместитель начальника «Орёлгосзаказчик»: «На июль месяц в рамках содержания региональных и межмуниципальных дорог на данную дорогу выделены средства и объёмы работ для того, чтобы ликвидировать все не ГОСТовские разрушения покрытия проезжей части, для обеспечения безопасного проезда». Эти работы продлятся в рамках содержания дороги и в августе. «Орёлгосзаказчик» также обещал подготовить своё предложение в департамент строительства, с тем чтобы включить эту трассу в программу ремонта региональных дорог 2018 года.





Антон Киселёв

7 июля 2017 года







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