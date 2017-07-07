Новости версия для печати С начала года в Орловской области удерживается тенденция к сокращению числа возгораний Пожарную обстановку спасатели расценивают в целом как стабильную и контролируемую. Сегодня в региональном главке МЧС проанализировали пожарную обстановку за первое полугодие 2017 года.



Однако на этом фоне некоторые показатели огнеборцев все же тревожат. Александр Новиков, начальник ГУ ИЧС России по Орловской области: «Нас беспокоит один показатель – гибель людей на пожарах. Все мы помним трагическое событие, которое произошло с понедельника на вторник в Колпнянском районе, где погибла семья из трех человек, и в том числе несовершеннолетний ребенок». Причины ЧП до настоящего времени еще не установлены. Свое слово предстоит сказать пожарным экспертам. Расследование взял под контроль Следственный комитет. Именно жилой сектор, согласно статистике МЧС, остается самым уязвимым в противопожарном отношении. До 70-и процентов всех возгораний происходит именно там. Александр Новиков, начальник ГУ ИЧС России по Орловской области: «Причины пожара банальны. Первое, это неосторожное обращение с огнем: курение, оставленные включенными электроприборы. Второе: с началом отопительного сезона использование неисправных и неприспособленных для этого печей. Третье, наиболее распространенное, это нарушение правил при эксплуатации электрооборудования». Что касается субъектов предпринимательства, то многим из них не пошли на пользу надзорные каникулы, установленные федеральной властью. В качестве примера в МЧС привели недавний пожар на Щепном рынке.





Иван Суверин

7 июля 2017 года







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