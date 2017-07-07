Новости версия для печати В рамках визита делегация из Социалистической Республики Вьетнам побывала на орловском заводе «Протон» А за несколько часов до этого, в кабинете у губернатора, Май Хунг Зунг - глава иностранной делегации - назвал уходящую пятницу самым важным днём за весь визит.



Встреча с губернатором расставила все точки над «i». Орловская область и провинция Биньзыонг определились с основными направлениями сотрудничества – торговля, инвестиции, наука, сельское хозяйство, лёгкая и тяжёлая промышленность и многие другие. А предстоящая церемония подписания очень важного документа сделала этот день ещё более важным для обеих стран. Май Хунг Зунг, заместитель Председателя Народного комитета провинции Биньзыонг Социалистической Республики Вьетнам: «Сегодня самый важный день для нашей делегации, потому что именно сегодня мы подпишем меморандум о сотрудничестве наших регионов. Этот документ станет опорой для наших общих интересов и который поможет развить наши отношения в экономике и науке». Традиционный обмен презентами, и вот стороны уже в зале заседаний. Иностранная делегация подробнее узнала о потенциале Орловской области. И там же главы регионов - Вадим Потомский и Май Хунг Зунг подписали меморандум о сотрудничестве. Вадим Потомский – губернатор и председатель правительства Орловской области: «Как коммунист коммунисту я Вам хочу сказать: если мы с Вами закрепили наши договоренности и подставили подписи, должны на деле доказать, что это все получит очень хорошее, серьезное развитие». Отношения Россия и Вьетнама активное развитие приобрели ещё полвека назад. Тогда упор в сотрудничестве был на образование. В нулевых страны стали стратегическими партнёрами. А в конце июня этого года президенты наших стран подтвердили, что странам нужно активно развивать торговые отношения, а также взаимодействие в сфере науки, культуры и образования, инвестиций и современных технологий. Меморандум, подписанный сегодня в Орле, стал одним из первых шагов к исполнению новых договорённостей. Май Хунг Зунг, заместитель Председателя Народного комитета провинции Биньзыонг Социалистической Республики Вьетнам: «Я уверен, что оба наших региона будут полноценно исполнять условия меморандума и активно взаимодействовать в таких отраслях, как промышленность, наука и сельское хозяйство, ведь мы можем помочь друг другу, активное взаимодействие в этих отраслях будет способствовать развитию как Орловской области, так и провинции Биньзыонг». Провинция Биньзыонг для Орловской области очень интересный партнёр. В 2016 году внутренний валовый продукт этого вьетнамского региона в расчете на душу населения составлял чуть меньше 5 тысяч долларов. В структуре экономики промышленность там занимает 63%, сфера услуг - 23,5%, а сельское хозяйство - 4,3 %. На последнюю и будут делать ставку власти Орловской области, привлекая из Вьетнама новых инвесторов. Сергей Филатов, руководитель Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области: «На территории области активно формируется высокопродуктивный животноводческий кластер. Развитие производства, экспорт мяса и мясопродуктов являются достаточно перспективным направлением для экономики региона». Сразу после заседания члены делегации отправились на завод «Протон», выпускающий оптоэлектронную технику. Инновации также заинтересовали гостей. Май Хунг Зунг, заместитель Председателя Народного комитета провинции Биньзыонг Социалистической Республики Вьетнам: «Все направления, обозначенные в меморандуме, одинаково важны. Есть те, которые можно развить быстрее, например, торговля и образование. На инвестиции, конечно, потребуется больше времени. Если мы хотим добиться развития отношений между регионами, работать нужно по всем сферам». Когда договорённости перейдут в практическую плоскость - прогнозировать пока рано. Однако, учитывая заинтересованность обеих сторон, можно предположить, что развиваться отношения начнут уже в обозримом будущем.





Антон Киселёв

7 июля 2017 года







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