Сегодня в поселке Знаменка стартует открытый кубок Орловской области по спортивному ориентированию

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суббота
8.07.2017
12:24:10
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Сегодня в поселке Знаменка стартует открытый кубок Орловской области по спортивному ориентированиюСоревнования продлятся два дня.
8 и 9 июля участники соберутся на урочище «Правое Стрелецкое», в народе это место называют «Зеленая Дубрава». Соревноваться будут 8 групп: Мужчины и соответственно женщины с 16 до 20 лет, от 21 года, от 35 лет и старше 50.
Начало соревнований в 12 часов. Все любители этого вида спорта приглашаются поболеть за команды.
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