Сегодня в поселке Знаменка стартует открытый кубок Орловской области по спортивному ориентированию

8 и 9 июля участники соберутся на урочище «Правое Стрелецкое», в народе это место называют «Зеленая Дубрава». Соревноваться будут 8 групп: Мужчины и соответственно женщины с 16 до 20 лет, от 21 года, от 35 лет и старше 50.

Начало соревнований в 12 часов. Все любители этого вида спорта приглашаются поболеть за команды.