Сегодня в Орле отметят День семьи, любви и верности

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суббота
8.07.2017
12:24:05
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Сегодня в Орле отметят День семьи, любви и верности8 июля в 14 часов орловцы приглашаются принять участие в празднике «Гимн любви», посвященном всероссийскому Дню семьи, любви и верности.
Как сообщает сайт администрации города Орла, организаторы подготовили программу, которая будет интересна как взрослым, так и юным жителям города.
В сквере Семьи традиционно разместятся лавки ремесленников, пройдут мастер-классы по разным видам прикладного творчества.
Маленьких жителей города ждут батут, игры на открытом воздухе, ростовые куклы, веселые конкурсы, состязания и, конечно, призы.
Библиотекари представят выставку литературы и проведут тематические викторины.
На празднике прозвучат красивые песни о семье, любви и верности в исполнении лучших исполнителей нашего города. Праздничное настроение горожанам в этот день будет создавать также молодежный русский оркестр под управлением Владимира и Натальи Шпилевых.
Кульминацией праздника станет торжественная регистрация брака, чествование многодетных семей и ветеранов супружеской жизни. Семейным парам, прожившим в браке более 25 лет, будут вручены медали «За любовь и верность». На праздник приглашена семья, которая зарегистрировала свой брак 8 июля 50 лет назад.
В празднике примут участие руководители города, представители общественных организаций, депутаты.
Большая программа подготовлена в парках города:
Центральная городская библиотека им. Пушкина (ул. Гостиная, 2) ждет гостей 8 июля в 11 часов на исторический экскурс «Живёт в веках любовь и верность».
Напомним, что всероссийский День семьи, любви и верности отмечается с 2008 года. Он посвящен нравственному подвигу муромского князя Петра и его супруги Февронии, живших в ХIII веке.
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