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Сегодня в Орле отметят День семьи, любви и верности

8 июля в 14 часов орловцы приглашаются принять участие в празднике «Гимн любви», посвященном всероссийскому Дню семьи, любви и верности.

Как сообщает сайт администрации города Орла, организаторы подготовили программу, которая будет интересна как взрослым, так и юным жителям города.
 
В сквере Семьи традиционно разместятся лавки ремесленников, пройдут мастер-классы по разным видам прикладного творчества.
 
Маленьких жителей города ждут батут, игры на открытом воздухе, ростовые куклы, веселые конкурсы, состязания и, конечно, призы.
 
Библиотекари представят выставку литературы и проведут тематические викторины.
 
На празднике прозвучат красивые песни о семье, любви и верности в исполнении лучших исполнителей нашего города. Праздничное настроение горожанам в этот день будет создавать также молодежный русский оркестр под управлением Владимира и Натальи Шпилевых.
 
Кульминацией праздника станет торжественная регистрация брака, чествование многодетных семей и ветеранов супружеской жизни. Семейным парам, прожившим в браке более 25 лет, будут вручены медали «За любовь и верность». На праздник приглашена семья, которая зарегистрировала свой брак 8 июля 50 лет назад.
 
В празднике примут участие руководители города, представители общественных организаций, депутаты.
 
Большая программа подготовлена в парках города:
  • В 11 часов в Детском парке начнется танцевальный мастер-класс, в 12 часов — конкурс рисунков на асфальте, а в 13 — детские игровые программы. В 17 часов на летней эстраде Детского парка стартует конкурс среди молодых семей «Ромашковые эстафеты».
  •  В Городском парке культуры и отдыха в 14 часов начнется фестиваль красок, в 16 — развлекательная программа «Пама, мама, я», в 17 часов всех желающих приглашают на концерт, а в 18 — на дискотеку.
 Центральная городская библиотека им. Пушкина (ул. Гостиная, 2) ждет гостей 8 июля в 11 часов на исторический экскурс «Живёт в веках любовь и верность».
 
Напомним, что всероссийский День семьи, любви и верности отмечается с 2008 года. Он посвящен нравственному подвигу муромского князя Петра и его супруги Февронии, живших в ХIII веке.
 



Орловское Информбюро
8 июля 2017 года

 


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