Новости версия для печати

Сегодня в Новодеревеньковском районе стартует праздник, посвященный 462 годовщине Судбищенской битвы

На поле, что когда-то было бранным, развернутся народные гуляния, окрестные деревни представят свои крестьянские подворья и творческие мастерские. В программе праздника - выступление военно-исторического клуба, а в 12 часов начнется трофи-рейд.

Праздник продлится 2 дня. Первый раз подобный фестиваль в Судбище прошел в 1995 году, когда был установлен мемориальный знак во славу русского оружия.