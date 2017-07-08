Сегодня в Новодеревеньковском районе стартует праздник, посвященный 462 годовщине Судбищенской битвы

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суббота
8.07.2017
12:24:07
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Сегодня в Новодеревеньковском районе стартует праздник, посвященный 462 годовщине Судбищенской битвыЕжегодно в этом селе вспоминают событие, ставшее судьбоносным для государства - русская рать под командованием воеводы Шереметьева одержала победу над многочисленном войском хана Девлет Герея.
На поле, что когда-то было бранным, развернутся народные гуляния, окрестные деревни представят свои крестьянские подворья и творческие мастерские. В программе праздника - выступление военно-исторического клуба, а в 12 часов начнется трофи-рейд.
Праздник продлится 2 дня. Первый раз подобный фестиваль в Судбище прошел в 1995 году, когда был установлен мемориальный знак во славу русского оружия.
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