Новости версия для печати 8 июля в Мценском районе в 17-й раз пройдет праздник «За околицей» Местом традиционного народного гулянья станет д. Новоселки.



Как сообщает информационный портал Орловской области , начнется мероприятие в 10.00 с литературной ярмарки на «Фетовской странице». С 10.30 будет работать военно-патриотическая «страница» «Фронтовые треугольники памяти». В 11.00 стартует официальная часть торжества.

Запланировано выступление творческих коллективов района, награждение лучших тружеников села. Весь праздник будут работать сельские подворья и аттракционы, проводиться спортивные состязания. Запланированы полеты на дельтапланах.





Орловское Информбюро

8 июля 2017 года







На главную страницу





