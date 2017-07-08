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суббота
8.07.2017
7:41:03
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8 июля в Мценском районе в 17-й раз пройдет праздник «За околицей»Местом традиционного народного гулянья станет д. Новоселки.
Как сообщает информационный портал Орловской области, начнется мероприятие в 10.00 с литературной ярмарки на «Фетовской странице».
С 10.30 будет работать военно-патриотическая «страница» «Фронтовые треугольники памяти».
В 11.00 стартует официальная часть торжества.
Запланировано выступление творческих коллективов района, награждение лучших тружеников села.
Весь праздник будут работать сельские подворья и аттракционы, проводиться спортивные состязания.
Запланированы полеты на дельтапланах.
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