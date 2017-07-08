Орел приглашает на краеведческий праздник

|
суббота
8.07.2017
16:28:08
|
|
Орел приглашает на краеведческий праздник9 июля в 10 часов на бульваре Победы у стелы «Орел — город воинской славы» состоится краеведческий либмоб «Читай о городе родном».
Специалисты Централизованной библиотечной системы города Орла предлагают жителям и гостям города принять участие в фото-викторине «Город, в котором живём», интеллектуально-литературной лотерее «Книжные лабиринты», викторине-информине «Их имена на карте города», литературной игре «Любовь навеки нас связала» (о знаменитых любовных парах в литературе)
Здесь вы сможете проголосовать за любое из семи чудес Орловщины, представленных на книжно-иллюстративной выставке, прочитать в микрофон отрывок из своего любимого произведения орловских поэтов и писателей, сделать на мастер-классе куклу-оберег Орловского края.
|© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта