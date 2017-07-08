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Орел приглашает на краеведческий праздник

9 июля в 10 часов на бульваре Победы у стелы «Орел — город воинской славы» состоится краеведческий либмоб «Читай о городе родном».

Специалисты Централизованной библиотечной системы города Орла предлагают жителям и гостям города принять участие в фото-викторине «Город, в котором живём», интеллектуально-литературной лотерее «Книжные лабиринты», викторине-информине «Их имена на карте города», литературной игре «Любовь навеки нас связала» (о знаменитых любовных парах в литературе)
 
Здесь вы сможете проголосовать за любое из семи чудес Орловщины, представленных на книжно-иллюстративной выставке, прочитать в микрофон отрывок из своего любимого произведения орловских поэтов и писателей, сделать на мастер-классе куклу-оберег Орловского края.
 



Орловское Информбюро
8 июля 2017 года

 


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