Новости версия для печати В Орле пройдет фестиваль силовых видов спорта и боевых искусств 9 июля площадь Ленина станет местом поединков и показательных выступлений.



С 10 до 18 часов спортсмены будут демонстрировать свое искусство – пройдут соревнования по ушу, армспорту, боксу. С 12:00 до 13:00 будет работать «Летняя школа танцев». В 13:00 стартует силовое шоу. Спортивную атмосферу праздника поддержат молодежные творческие коллективы Орла.





Мария Семак

9 июля 2017 года







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