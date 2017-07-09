Новости версия для печати Мастер на все руки И сторожить, и творить - с таким настроем приходит на работу обычный сторож обычного детского сада. Благодаря его стараниям территория садика выглядит весьма не обычно.



Сказочные персонажи, домики, машинки, матрешки… Чтобы украсить ими территорию, руководству детского сада, пришлось потратиться разве что на краски. За эту работу сторож денег не берет, она ему в удовольствие. А старые автопокрышки, фанера и доски достаются бесплатно. Но для такого умельца, как Юрий Базайкин, это весьма стоящий поделочный материал. Мастером на все руки он стал благодаря огромному жизненному опыту. В трудовой книжке Базайкина перечислены 15 специальностей, среди которых столяр, озеленитель, бригадир грузчиков, каменщик, автослесарь, тракторист, комбайнер, вальщик леса, шлифовщик, калильщик, рационализатор и даже тренер по пауэрлифтингу. Ну, а самые первые его профессии – рулевой-моторист и штурман-механик. Родился он на Урале, где закончил в Уфе речной техникум. Ходил на сухогрузе по реке Белой через Каму и по Волге. А вот творческий взгляд на мир в нем воспитала его жена. Он работала воспитателем в детском садике и частенько просила мужа помочь смастерить поделки из природных материалов. Теперь в детском садике работает он сам - сторожем, и так же как и раньше делает поделки – правда, помасштабнее. Также работы Юрия Александровича украшают и придомовые территории некоторых многоэтажек. Для рабочих целей в одном из домов ему даже выделили коморку. Там можно и с электроинструментом поработать, и материалы хранить, да и крыша над головой. Как признается сторож, каждый год приходиться и новые поделки делать и старые обновлять. Снег, дождь, да и детвора вносят в их внешний вид свои коррективы. На мелкие шалости Базайкин не обижается - дети есть дети. В общем, для них-то все и делается. У самого такой внук, в этом году простился с детским садом. Однако дед увольняться из сторожей не собирается, несмотря на то, что через год ему уже стукнет 70. Как же тут без него? Да и в голове уже масса планов и новые задумки.





Татьяна Тимохина

9 июля 2017 года







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