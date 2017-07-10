Новости версия для печати Детских садов в Орловской области стало больше Это позволило практически решить проблему с очередями. К примеру, в областном центре еще свободны около трехсот мест.



За три года в области возвели 18 новых детских садов, а это – 6,5 тысяч мест для малышей. На строительство направили почти 4 миллиарда рублей. В Орле уже ввели в эксплуатацию сады в микрорайонах №6 и «Зареченский», а также на Наугорском шоссе.





Мария Семак

10 июля 2017 года







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