Детских садов в Орловской области стало больше

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понедельник
10.07.2017
18:36:53
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Детских садов в Орловской области стало большеЭто позволило практически решить проблему с очередями. К примеру, в областном центре еще свободны около трехсот мест.
За три года в области возвели 18 новых детских садов, а это – 6,5 тысяч мест для малышей. На строительство направили почти 4 миллиарда рублей. В Орле уже ввели в эксплуатацию сады в микрорайонах №6 и «Зареченский», а также на Наугорском шоссе.
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