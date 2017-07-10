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В ливенском городском парке культуры и отдыха оборудована современная площадка для занятий воркаутом

Воркаут – любительский вид спорта, заключающийся в выполнении упражнений на турниках, брусьях, шведских стенках и прочих конструкциях. Основной упор делается на работу с собственным весом, развитие силы и выносливости.

В Ливнах есть команда воркаутеров, успешно выступающая на фестивалях стрит-культуры. Теперь у ребят появилась возможность тренироваться на новых снарядах.

В праздничной программе приняли участие брейк-дансеры и известный российский рэпер, член «Северного десанта» Роман Жиган, исполнивший несколько своих композиций, сообщает информационный портал Орловской области