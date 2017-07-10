В ливенском городском парке культуры и отдыха оборудована современная площадка для занятий воркаутом

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В ливенском городском парке культуры и отдыха оборудована современная площадка для занятий воркаутомКак сообщает «Ливенская газета», инициатива создания площадки, принадлежащая участнику арктической экспедиции «Северный десант» ливенцу Дмитрию Гришину, была поддержана администрацией города Ливны.
Объект стал подарком ко Дню города.
Воркаут – любительский вид спорта, заключающийся в выполнении упражнений на турниках, брусьях, шведских стенках и прочих конструкциях. Основной упор делается на работу с собственным весом, развитие силы и выносливости.
В Ливнах есть команда воркаутеров, успешно выступающая на фестивалях стрит-культуры. Теперь у ребят появилась возможность тренироваться на новых снарядах.
В праздничной программе приняли участие брейк-дансеры и известный российский рэпер, член «Северного десанта» Роман Жиган, исполнивший несколько своих композиций, сообщает информационный портал Орловской области
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