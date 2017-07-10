Новости версия для печати Вниманию водителей! Стоянка у завода «Химмаш» будет временно запрещена.



Как сообщили в пресс-службе городской администрации, 10 июля с полуночи до 20 часов в связи с проведением митинга будет запрещена стоянка транспорта на площадке перед мемориальным комплексом по ул. Машиностроительной в районе завода «Химмаш».





Орловское Информбюро

10 июля 2017 года







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