Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Производственная экскурсия для вьетнамских гостей. В рамках визита делегация побывала на заводе «Протон». - Бездорожье регионального значения. Жители села Дровосечное просят отремонтировать им дорогу. - Судебное заседание по делу Клавдии Ставцевой продолжается. Теперь эксперты будут исследовать рецепты. - Награда за любовь и верность. 28 орловских семей получили медали. - Летние Сурдлимпийские игры с нашим Ильёй Аксеновым. Орловский легкоатлет готов к стартам.

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Вести-Орёл

7 июля 2017 года







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