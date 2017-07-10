Новости версия для печати В Орле усилят меры безопасности на солнцекараул Постановление об этом подписал исполняющий обязанности главы администрации Орла Александр Муромский.



Александр Муромский распорядился повысить готовность мэрии, а также предприятий, организаций и учреждений города к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и террористические атаки. Речь идет о праздновании Дня святых апостолов Петра и Павла. Впрочем, этот праздник более известен как солнцекараул. Он имеет языческие корни и в ряде регионов Центральной России нередко сопровождается хулиганскими выходками молодежи.



Александр Муромский рекомендовал руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности, в ночь с 11 на 12 июля принять дополнительные меры по охране объектов, исключить допуск посторонних лиц на объекты жизнеобеспечения, а также организовать круглосуточное дежурство должностных лиц из числа руководящего состава.



Информацию о фактах сбоя в работе систем жизнеобеспечения, об осложнении обстановки из-за террористических угроз, экстремистских и других противоправных проявлений, предпосылках и возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо немедленно сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу города (43-22-12, 43-37-35, 76-40-93).



УМВД по городу Орлу рекомендовано принять дополнительные меры по обеспечению охраны общественного порядка во время проведения этого праздника.





Татьяна Курбатова

10 июля 2017 года







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