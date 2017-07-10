Новости версия для печати В Орловской области ряд торговых сетей планирует снизить цены на социально значимые продовольственные товары С такой инициативой выступили представители торговых сетей на заседании Межведомственного координационного совета по вопросам развития торговой деятельности в Орловской области.



Как сообщает orel-region.ru, в настоящее время потребительский рынок региона характеризуется товарной насыщенностью в объемах и ассортименте, соответствующих покупательскому спросу населения. Ажиотажа на продовольственные товары не наблюдается. Средние розничные цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной и ржаной муки, пшено, молоко, рис, лук репчатый, масло подсолнечное, баранину, крупу гречневую и мясо кур ниже средних цен по Центральному Федеральному округу.





По оценке Росстата в мае 2017 года в среднем по Орловской области стоимость минимального набора продуктов питания из 33 наименований составила чуть более 3 тысяч 700 рублей, что почти на 470 рублей ниже соответствующего показателя по ЦФО.





Татьяна Курбатова

10 июля 2017 года







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