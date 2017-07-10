Новости версия для печати В Мценском районе Орловской области полицейские обнаружили участок с незаконной культивацией конопли Сотрудники полиции изъяли более 1700 кустов наркосодержащего растения общим весом 42 килограмма



Участок, на котором произрастала конопля, был выявлен в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак».



При осмотре территории сотрудники полиции обнаружили также предметы и приспособления, предназначенные для ухода за растениями.



На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Всего сотрудники полиции изъяли с участка более 1700 кустов наркосодержащего растения. Они были направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр регионального УМВД. Согласно заключению эксперта, вес растений составил более 42 килограммов.



В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия направленные на установление лиц, причастных к незаконной культивации.



Следователями следственного отдела МО МВД России «Мценский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры в особо крупном размере». Ведется следствие, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро

10 июля 2017 года







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