Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


понедельник
10.07.2017
18:36:38
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

В Мценском районе Орловской области полицейские обнаружили участок с незаконной культивацией конопли

Сотрудники полиции изъяли более 1700 кустов наркосодержащего растения общим весом 42 килограмма

Участок, на котором произрастала конопля, был выявлен в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак».

При осмотре территории сотрудники полиции обнаружили также предметы и приспособления, предназначенные для ухода за растениями.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Всего сотрудники полиции изъяли с участка более 1700 кустов наркосодержащего растения. Они были направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр регионального УМВД. Согласно заключению эксперта, вес растений составил более 42 килограммов.

В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия направленные на установление лиц, причастных к незаконной культивации.

Следователями следственного отдела МО МВД России «Мценский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры в особо крупном размере». Ведется следствие, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области


Орловское Информбюро
10 июля 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта