В Орле отметили День семьи, любви и верности

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понедельник
10.07.2017
18:36:50
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В Орле отметили День семьи, любви и верностиВся Россия отметила День семьи, любви и верности. Считается, что счастливы будут семьи, созданные 8 июля. Ведь они находятся под покровительством Святых Петра и Февроньи Муромских.
Традиционно в Орле праздник прошел на аллее Любви. Там собрались молодожены, многодетные половинки и супруги со стажем более пятидесяти лет. В этот день чествовали и многодетные семьи. Тем, у кого трое или больше детей, вручили памятные подарки. Для всех собравшихся выступили творческие коллективы города. А вдоль аллеи расположилась ремесленная и торговая ярмарка. Здесь можно было сделать своими руками или приобрести символ праздника - ромашку.
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