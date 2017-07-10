Новости версия для печати В Орле отметили День семьи, любви и верности Вся Россия отметила День семьи, любви и верности. Считается, что счастливы будут семьи, созданные 8 июля. Ведь они находятся под покровительством Святых Петра и Февроньи Муромских.



Традиционно в Орле праздник прошел на аллее Любви. Там собрались молодожены, многодетные половинки и супруги со стажем более пятидесяти лет. В этот день чествовали и многодетные семьи. Тем, у кого трое или больше детей, вручили памятные подарки. Для всех собравшихся выступили творческие коллективы города. А вдоль аллеи расположилась ремесленная и торговая ярмарка. Здесь можно было сделать своими руками или приобрести символ праздника - ромашку.





























Анна Вайсергисер

10 июля 2017 года







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