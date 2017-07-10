Новости версия для печати Добровольцы скосили бурьян в центре Орла Хочешь, чтобы было сделано хорошо - сделай это сам! Другими способами орловцам от травы в городе не избавиться! В этом уверены организаторы третьего общественного покоса, прошедшего в конце прошлой недели в сквере имени Лескова. Акция собрала 2 десятка горожан-добровольцев. За пару часов они привели в порядок исторический центр Орла.



Уже больше месяца орловцы в социальных сетях активно обсуждают проблему, приходящую с каждым летом. Город зарастает травой. На её покос власти города в этом году выделили чуть больше 3,5 миллионов рублей. Но, состояние одного из исторических центров Орла, показывает, что этих средств недостаточно. Сквер Лескова, как и множество других парков, достопримечательностей и любимых горожанами мест – заросли травой. Вадим Невров, житель г. Орла: «Мы своей общественной группой «Граждане Орла», посчитали, что просто плакать на тему «вот как всё плохо – город зарос» - негоже. Стали призывать людей выходить на общественный покос и этим заниматься. Это уже 3-й общественный покос. В принципе мы призывали и администрацию города и городских районов выходить с нами вечером также траву покосить, ну а почему нет? Ни разу не присоединились, но и, слава богу, не запрещают». Павел Попов, член общественной группы «Граждане Орла», организатор 3-го общественного покоса травы: «Администрация нам предлагала помощь в качестве трех литров бензина и мешков. Причём, администрация и Советского района, и Заводского. Я так понимаю, что бензином ребята упакованы, с перчатками и мешками, но на большее их не хватает, к сожалению». К третьему общественному покосу травы присоединились 2 десятка неравнодушных орловцев. Все они пришли со своими инструментами и расходниками. Пока одни косили траву, другие убирали мусор с территории сквера. А самые маленькие орловцы тем временем наводили красоту на самом памятнике. Ирина Кудикова, житель г. Орла: «Идут люди мимо и обращают на нас внимание. Кто-то подходит и просто спрашивает, кто-то интересуется, кто-то предлагает свою помощь. И когда ты видишь, что даёшь какую-то положительную энергетику окружающим людям – это и есть оплата нашего труда». Также организаторы акции – общественная группа «Граждане Орла» - озвучили интересное предложение. Вместо аукционов на проведение работ по покосу травы, закупить 50 триммеров и нанять полсотни студентов орловских вузов - чтобы работали они. Например, через день. За зарплату. Тогда и город за месяц можно будет привести в порядок, и обойдётся всё это дешевле, и самим студентам не нужно будет куда-то уезжать на заработки. Где и когда пройдёт следующий общественный покос – организаторы акции пока не знают сами. Будут смотреть по ситуации - если зарастёт травой какая-либо из городских достопримечательностей, тогда они и возьмутся за дело.









Антон Киселёв

10 июля 2017 года







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