Новости версия для печати

Кластер информационных технологий начнет работать в регионе

Инициаторами создания кластера выступили представители IT-сообщества. В регионе есть хорошая база для подготовки специалистов – Опорный вуз. Есть организации, которые работают в сфере информационных технологий. Якорным резидентом кластера станет компания «Инвентос», которая специализируется в области онлайн аудио- и видеотехнологий, а также мобильных и встраиваемых мультимедиа приложений для всех современных платформ.

Образование кластера позволит выйти на новые рынки сбыта, теснее взаимодействовать между собой, участвовать в выставках и создавать программный продукт в рамках импортозамещения. Соглашение было скреплено подписями.

Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Создание кластера информационных технологий – это значимое событие для нашего региона. Уверен, что совсем скоро это позволит говорить об Орловщине не только как об аграрном регионе, но еще и о регионе с высокоразвитым информационно-интеллектуальным потенциалом».