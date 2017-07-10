Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Битва за лекарства. Орловчанка продолжает судиться с департаментом здравоохранения области.



- Технологии будущего. В регионе будет создан кластер информационных технологий.



- Как сохранить любовь и верность на всю жизнь? День любви, семьи и верности отметили в Орле



- Больше чем образование. В новой гимназии в поселке Вятский Посад встретились с будущими учениками.

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Вести-Орёл

10 июля 2017 года







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