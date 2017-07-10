Новости версия для печати Орловский суд ищет виновных в непредоставлении лекарств льготникам Дело Клавдии Ставцевой, которая напрямую обратилась к президенту и на всю страну рассказала о том, что в Орловской области льготники не получают положенные по закону лекарства, продолжается. Прошло очередное судебное заседание. Но все точки над «и» опять не поставлены. Департамент здравоохранения настаивает - недостаточно федерального финансирования. Врачи и аптекари заверяют, что все рецепты выписаны по правилам и нормам. Теперь решать, по чьей вине причинен вред здоровью истца, будет судебная экспертиза.



В Орловской области в льготных препаратах нуждаются около 60 тысяч человек. Из них 12 - это федеральные льготники. Назначенные им препараты местные чиновники выдавать не торопятся. Объясняют просто. Денег нет! По нормативу на одного льготника положено восемьсот рублей с копейками. Притом, что стоимость препаратов доходит до сотен тысяч. Людям советуют обращаться в благотворительные фонды. Но и там всех обеспечить не могут. Остается правды добиваться через суд. Дело Клавдии Ставцевой, обратившейся напрямую к президенту, в самом разгаре. Требования прокуратуры не изменились. Алексей Харламов, старший помощник прокурора Заводского района города Орла: «Прокуратура требует от департамента здравоохранения обеспечивать Ставцеву Клавдию лекарственными препаратами по назначению врача, конкретно по рецептам и впредь до того момент, пока они не будут отменены. В настоящий момент, я полагаю, основания для обращения в суд имеются, то есть факт нарушения и не получения лекарственных средств подтверждается». В зале заседания суда все те же лица. Кроме двух. Поддержать Клавдию пришли мать и дочь Леденёвы. Они в трауре. Накануне любящий отец и верный муж умер. Женщины уверены: виноваты чиновники, по их вине он в течение четырех месяцев не получал лекарства - те же, какие жизненно необходимы Клавдии Ставцевой, и за что сейчас она и судится с департаментом. Наталья Леденёва, вдова: «Были бы у него лекарства – «Мимпара» и «Цинакалцет», таблеточку выпил - идет в положительную сторону. Но лекарств нет. Мы собираемся сражаться дальше, но такое впечатление... И Клавдии - этой девочке молодой - ей надо бы отдыхать и принимать лекарства, которые ей положены по закону, а она бьется здесь по судам. И неизвестно – она придет домой, упадет, там что угодно может быть. С кем мы боремся? Такое впечатление, что мы бьемся об стену. В департаменте нам говорят, что лекарств нет». Наталью Леденёву в качестве свидетеля слушать не стали. Сославшись на то, что она не обладает специальными медицинскими познаниями. То, что муж умер от такого же заболевания, и на протяжении 7 лет она вместе с ним боролась за его жизнь - не в счет. Вызвали хирурга. Он отвечал на вопросы судьи крайне неуверенно. Анатолий Шалимов, свидетель: «На последнем посещении мне пациентка сказала, что она не принимала препарат, по-моему, последние четыре месяца». На вопрос судьи, повлияло ли это как-то на здоровье пациентки, Шалимов сказал, что однозначно на этот вопрос ответить нельзя, но «возможно», что повлияло негативно. Ответа на вопрос - повлиял ли факт неприема лекарственных препаратов на ухудшение здоровья - будет выяснять судебная экспертиза. Истец выберет регион и соответствующее учреждение самостоятельно. Следующее же заседание по делу Ставцевой состоится уже завтра, 11 июля. Напомним, вопрос отсутствия в Орловской области лекарственных препаратов, как для федеральных, так и для региональных льготников, перед Вадимом Потомским поставил и президент. Губернатор пообещал разобраться.









Анна Вайсергисер

10 июля 2017 года







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