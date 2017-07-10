Новости версия для печати Гимназия духовного Православного Центра в Вятском Посаде провела «День открытых дверей» Родителей и будущих гимназистов познакомили с условиями проживания и обучения. Здесь ребята будут не только осваивать новые знания, но жить и трудиться. Чему и как будут обучать детей, проверил и глава региона Вадим Потомский.



В Православном центре – четыре храма, главный – на тысячу прихожан. Трапезная, гимназия, ремесленные мастерские, красивая, ухоженная территория. Трудно поверить, но все это великолепие возвели – по благословению старца Илии – всего за год с небольшим. О том, каким будет духовный и образовательный центр в сердце России, говорил на встрече с главой государства Вадим Потомский. Гимназия уже готова принять учеников. Обставлены классы и спальни, разработана и утверждена программа обучения. Ученикам предстоит узнать больше, чем сверстникам в общеобразовательных школах. Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Здесь будет на основе православия более углубленное изучение истории и литературы. Нам это крайне необходимо, я считаю, что на сегодня недостаточного того, что сегодня преподается». Николай Трушин, директор православной гимназии в п. Вятский Посад: «Дети будут осваивать народные промыслы, традиционные для нашего региона, будет ряд мастерских, порядка восьми направлений, начиная от чеканки и заканчивая работами непосредственно на благо Духовного центра». И самое главное – здесь дети сделают свои первые осознанные шаги на пути к Вере. Роман Фаустов, иерей, духовник православной гимназии в Вятском Посаде: «Данная школа, данная гимназия, не будет суровым центром для исполнения церковных уставов, потому что каждый пришел к Богу своим путем, и здесь, прежде всего, пребывание Божие должно присутствовать в отношениях, в любви друг к другу». Гимназия рассчитана на 150 учеников. Кто-то во время учебы здесь будет жить, учеников из Орла будет доставлять школьный автобус. Набор объявят в августе, но уже 40 человек подали заявление на обучение.









Мария Семак

10 июля 2017 года







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