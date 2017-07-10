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32 ДТП зарегистрировано в Орловской области за прошедшие выходные

Как сообщила инспектор отделения пропаганды Управления ГИБДД по Орловской области, капитан полиции Татьяна Дубровская, 15 человек получили телесные повреждения, два человека погибли.

8 июля в 14:35 минут водитель, управляя автомобилем «Опель Корса» двигалась по ул. Мостовой со стороны Карачевского шоссе. В районе дома № 2 по ул. Мостовой произошло столкновение с автомобилем «Мазда», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель «Опеля» получила телесные повреждения. Также телесные повреждения получил водитель автомобиля «Мазда», который позднее обратился в орловскую областную клиническую больницу.

8 июля в 17:40 минут водитель, управляя автомобилем «Киа», следовал в районе д.4 на пл.Мира, где произошло столкновение с автомобилем «Лада». Позднее, в 23:20 из больницы МОПРА получено сообщение, что к ним за медпомощью обратился водитель автомобиля «Лада», после установления диагноза отпущен на амбулаторное лечение.

9 июля в 16:00 водитель, управляя транспортным средством «Опель Астра»,двигаясь по грунтовой автодороге Сосковского района, не выбрал безопасной скорости для движения не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП телесные повреждения получили пассажиры: мужчина 1994 года рождения, девушка 2000 года рождения. Водитель скончался на месте происшествия до приезда кареты скорой помощи.

9 июля в 20:45 водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», двигалась по ул. Школьной поселка Знаменка со стороны ул. Советская в направлении ул. Горького, и при пересечении автодороги М-2 Крым в районе 379 км допустила столкновение с автомобилем «Маз». В результате ДТП водитель автомобиля «Рено» от полученных травм скончалась на месте ДТП. Пассажиры автомобиля «Рено Логан» получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области