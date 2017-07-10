Новости версия для печати К месту несения службы отправились 63 орловца Эта была последняя оправка в ряды Вооруженных сил страны в эту призывную кампанию.



Более тысячи молодых ребят нашего региона пополнили Вооруженные силы страны. Среди них 200 человек с высшим образованием. Орловская область в числе немногих регионов, которые поставляют военнослужащих в научные роты и Кремлевский полк. Валентина Старовойтова, председатель Орловской региональной общественной организации «Совет солдатских матерей»: «Призыв на военную службу военным комиссариатом Орловской области проходит, хотела сказать, все лучше и лучше. Если сравнить с предыдущими годами, то было очень много жалоб от родителей, от самих призывников, где-то примерно до 2012 года. Сейчас жалоб практически нет». Впрочем, остаются те, кто не стремится в армию. На данный момент в регионе 300 человек не явились по повесткам на призывные комиссии. Для сравнения - в прошлом году уклонистов было около двух тысяч. Юрий Лазарев, зам. начальника отдела военного комиссариата Орловской области: «Хотел бы обратиться к этим ребятам, которых нам не удалось оповестить. Я рекомендую вам прибыть в военный комиссариат по месту жительства, большинство из вас, насколько мы знаем, имеют право или на отсрочку, или вообще могут не проходить военную службу по состоянию здоровья. Необходимо просто прибыть в военный комиссариат по месту жительства и представить необходимые документы».





Татьяна Напольских

10 июля 2017 года







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