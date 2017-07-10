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К месту несения службы отправились 63 орловца

Эта была последняя оправка в ряды Вооруженных сил страны в эту призывную кампанию.

Более тысячи молодых ребят нашего региона пополнили Вооруженные силы страны. Среди них 200 человек с высшим образованием. Орловская область в числе немногих регионов, которые поставляют военнослужащих в научные роты и Кремлевский полк.
Валентина Старовойтова, председатель Орловской региональной общественной организации «Совет солдатских матерей»: «Призыв на военную службу военным комиссариатом Орловской области проходит, хотела сказать,  все лучше и лучше. Если сравнить с предыдущими годами, то было очень много жалоб от родителей, от самих призывников, где-то примерно до 2012 года. Сейчас жалоб практически нет».
Впрочем, остаются  те, кто не стремится в армию. На данный момент в регионе 300 человек не явились по повесткам на призывные комиссии. Для сравнения - в прошлом году уклонистов было около двух тысяч.  
Юрий Лазарев, зам. начальника отдела военного комиссариата Орловской области: «Хотел бы обратиться  к этим ребятам,  которых нам не удалось оповестить. Я рекомендую вам прибыть в военный комиссариат  по месту жительства, большинство из вас, насколько мы знаем,  имеют право или на отсрочку,  или вообще могут не проходить военную службу по состоянию здоровья. Необходимо просто прибыть в военный комиссариат по месту жительства и представить необходимые документы».



Татьяна Напольских
10 июля 2017 года

 


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