Новости версия для печати В Мценском районе состоялся праздник «За околицей» Настоящее народное гулянье, где никто не скучал и каждый мог найти для себя, что-то интересное, развернулось в одном из живописнейших уголков Мценского района. В семнадцатый раз жители и гости собрались на большой праздник "За околицей". Он связан с именем русского поэта Афанасия Фета.



Многочисленные подворья, на которых представлено все самое лучшее, чем могут гордиться фермеры Мценской земли, развернулись у деревни Новоселки. Батуты для детей, ярмарка народных товаров, «Город мастеров» - все это обеспечило хорошее настроение всем, кто, несмотря на погоду, решил провести свой субботний день в праздничной атмосфере. Праздник «За околицей» еще и поэтический. Вот уже семнадцать лет он проходит в том месте, где когда-то стояла усадьба, в которой родился Афанасий Фет. Во время Великой Отечественной войны здесь проходил огневой рубеж, поэтому от дома ничего не осталось. Но стихи и прозу читают до сих пор. Память и произведения автора живы. «За околицей» - не просто праздник. На нем, как правило, подводятся итоги прошлого года и первого полугодия. Иван Грачёв глава Мценского района: «В прошлом году внутренний валовый продукт у нас вырос на 1 миллиард рублей. Это деятельность, в первую очередь, наших сельскохозяйственных предприятий и перерабатывающих». Но главная гордость района – это, конечно же, люди - те, кто трудятся на этой земле. По традиции лучших поощрили грамотами. Всех, кто посетил праздник, пригласили и на День Мценского района. Пройдет он совсем скоро - 20 июля.





Анна Вайсергисер

10 июля 2017 года







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