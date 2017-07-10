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В Орле прошел всероссийский фестиваль красок

В эти выходные люди, воздух и асфальт окрасились во все цвета радуги!

Сотни ребят раскрасили себя и всех вокруг яркими красками. Асфальт около входа в Городской парк культуры тоже стал непривычного яркого цвета. Бросить друг в друга пакетик с краской, обняться с незнакомым человеком и получить заряд энергии здесь можно запросто.
 
От Владивостока и до Калининграда! В этом году прошел самый большой фестиваль красок. Организаторы - из Питера. В команде три человека. Всего они  посетят 120 городов России. Первый фестиваль состоялся еще весной, завершится турне красок осенью.
Евгения Малинина организатор: «Мероприятие у нас проходит в любую погоду. Иного выступающих, диджеев, ведущих, певцов, танцевальных коллективов. Молодежь веселится, им нравится».
Всего было потрачено две тонны кукурузного крахмала, раскрашенного пищевыми красителями. Так что на одежде после стирки точно пятен не останется, аллергии краска  тоже не вызовет и окружающей среде не навредит.
 
Главное украшение на фестивале – счастливые многоцветные улыбки и весьма колоритный «наряд». Этот фестиваль - территория без политики и религии. Здесь царят эмоции и яркие краски.



Анна Вайсергисер
10 июля 2017 года

 


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