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Леонид Соломатин назначен Главным федеральным инспектором по Орловской области

Распоряжение о назначении подписал полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов. Афанасий Киселев, занимавший пост главного федерального инспектора по Орловской области с декабря 2012 года, назначен главным федеральным инспектором по Брянской области, сообщается на информационном портале Орловской области.

Сегодня на заседании регионального Правительства нового главного федерального инспектора по Орловской области представил заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО Николай Овсиенко.
 
Как отметил Николай Овсиенко, соответствующие решения приняты в рамках плановой  ротации кадров в федеральных органах исполнительной власти. 
 
Леонид Соломатин родился в 1963 году. Окончил Высшее пограничное военно-политическое Краснознаменное училище КГБ СССР имени К. Е. Ворошилова, Военную академию имени М. В. Фрунзе. Служил в Прибалтийском, Среднеазиатском, Тихоокеанском пограничных округах на должностях начальника погранзаставы, начальника штаба погранотряда, начальника погранотряда, заместителя начальника пограничного управления ФСБ России. Участник боевых действий в Афганистане, генерал-майор запаса. В 2009-2013 годах возглавлял Пограничное управление ФСБ России по Брянской области. С августа 2013 года занимал должность главного федерального инспектора по Брянской области.
 



Орловское Информбюро
10 июля 2017 года

 


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