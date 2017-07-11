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вторник
11.07.2017
13:35:44
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В Орле началась ежегодная акция «Дорога в школу»Администрация города Орла совместно с неравнодушными горожанами помогает подготовиться к учебе сиротам, а также детям из малообеспеченных и многодетных семей.
Управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта приглашает учреждения всех форм собственности, а также неравнодушных горожан принять участие в акции и совместными усилиями сделать школьные будни орловских мальчишек и девчонок яркими и радостными.
Как отмечают в управлении, к учебному году детям необходимы портфели, пеналы, тетради, альбомы для рисования и другие школьно-письменные принадлежности.
Все необходимое можно приносить по адресу: ул. Ленина, д.23, кабинет №3; тел. 76-17-41.
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