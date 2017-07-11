В Орле приступили к ремонту дворовых территорий

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вторник
11.07.2017
13:35:40
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В Орле приступили к ремонту дворовых территорийРаботы начались на бульваре Победы.
По муниципальной программе «Формирование современной городской среды» в этом году запланировано отремонтировать 77 дворов. Предстоит заменить бордюрный камень и уложить асфальт на площади 2,5 тыс. кв. метров.
Общий объем финансирования программы составит 131 млн 708 тыс рублей - это средства федерального, областного и городского бюджетов. График работ опубликован на сайте администрации, и власти обращаются к жителям с просьбой не оставлять автомобили во дворе на период ремонта, чтобы не мешать специалистам.
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