Новости версия для печати В Орле приступили к ремонту дворовых территорий Работы начались на бульваре Победы.



По муниципальной программе «Формирование современной городской среды» в этом году запланировано отремонтировать 77 дворов. Предстоит заменить бордюрный камень и уложить асфальт на площади 2,5 тыс. кв. метров. Общий объем финансирования программы составит 131 млн 708 тыс рублей - это средства федерального, областного и городского бюджетов. График работ опубликован на сайте администрации, и власти обращаются к жителям с просьбой не оставлять автомобили во дворе на период ремонта, чтобы не мешать специалистам.





Мария Семак

11 июля 2017 года







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